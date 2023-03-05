Глава парламента Крыма: в регионе снизился поток беженцев из новых регионов России

В Крыму снизился поток беженцев из новых регионов России.

Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«За последнее время поток граждан, прибывающих в Крым из прифронтовых регионов, снизился», — цитирует его РИА Новости.

Константинов рассказал, что в Крыму продолжает действовать один пункт временного размещения в Армянске, в нём находятся 43 человека.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с Nation News рассказала о законопроектах, предусматривающих меры поддержки для новых регионов.