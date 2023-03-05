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В производственном помещении в Вологде произошёл пожар

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В Вологде сотрудники МЧС России тушат производственное помещение.

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

«Произошло возгорание кровли здания производственного помещения», — говорится в сообщении.

Предварительная площадь пожара, по данным ведомства, составляет 1700 кв.м.

Отмечается, что в тушении пожара задействовано более 50 человек и 16 единиц техники.

По предварительным данным пострадавших нет.

Ранее на Ленинградском проспекте в Москве загорелся ангар на площади 250 квадратных метров.

Также в МЧС сообщали о пожаре в ресторанно-гостиничном комплексе в Омске.

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