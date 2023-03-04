РИА Новости: дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении «Мемориала»
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«В настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по ст. 354 ч. 1 УК России («Реабилитация нацизма») в отношении пока не установленных сотрудников «Мемориала», — приводит РИА Новости его слова.
В декабре 2021 года Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал» по иску Генпрокуратуры.
Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт «Мемориала».
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.