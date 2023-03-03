Губернатор Тверской области Руденя возложил цветы в честь Дня освобождения Ржева

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей Ржева с 80-летием со дня освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Освобождение Ржева — в числе основополагающих событий Великой Отечественной войны. Благодаря победе наших войск в Ржевско-Вяземской операции фашистские войска были отброшены от столицы. Сегодня мы вспоминаем события 80-летней давности и проводим параллели с современностью. Мы благодарим героев Красной Армии, преемниками которых сегодня являются российские военнослужащие, сражающиеся в рамках специальной военной операции. Мы будем продолжать дело наших дедов и прадедов. Память, которую мы сегодня храним – это дань уважения героям, которые победили нацизм», — отметил губернатор.

Ранее газета «Взгляд» сообщила, что в мероприятиях в память о блокаде Ленинграда участвовали более 1 млн человек.