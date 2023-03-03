Российское военно-историческое общество (РВИО) представило модель скульптуры Солдата для мемориала «Курская битва».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Презентация состоялась в Москве.

Высота полноразмерной модели составляет 10 м, высота головы — 1,8 м.

Открытие мемориального комплекса должно пройти летом 2023 года. Оно будет приурочено к 80-й годовщине Курской битвы.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области благоустроят сквер и мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны».