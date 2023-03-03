РВИО представило модель скульптуры Солдата для мемориала «Курская битва»
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Презентация состоялась в Москве.
Высота полноразмерной модели составляет 10 м, высота головы — 1,8 м.
Открытие мемориального комплекса должно пройти летом 2023 года. Оно будет приурочено к 80-й годовщине Курской битвы.
Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области благоустроят сквер и мемориал «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны».