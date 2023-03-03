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Бастрыкин: более 250 млрд рублей компенсировано в 2022 году потерпевшим в результате преступлений

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Глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 250 млрд рублей в качестве возмещения ущерба от преступлений в прошлом году.
Бастрыкин: более 250 млрд рублей компенсировано в 2022 году потерпевшим в результате преступлений
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Об этом он сказал, выступая на итоговой коллегии ведомства.

«Была активизирована работа по возмещению ущерба, причиненного преступлениями: потерпевшим гражданам и государству компенсировано более 253 млрд рублей», — процитировали его в пресс-службе СК.

Он уточнил, что этот показатель в четыре раза больше, чем в 2021 году. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью почти 138 млрд рублей.

31 января в МВД России опубликовали материалы по статистике преступлений, в которых говорится, что ущерб от преступлений в России за 12 месяцев прошлого года составил более 748,3 млрд рублей.

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