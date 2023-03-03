Узнать больше

Эксперт по туризму Руденко назвала размер среднего чека отдыха в России в высокий сезон

Короткая ссылка
Заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко рассказала, что средний чек тура по России на период с середины апреля по конец сентября в 2023 году составляет 17 тыс. рублей.
Эксперт по туризму Руденко назвала размер среднего чека отдыха в России в высокий сезон
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Если смотреть по весенне-летнему периоду и сравнивать средние чеки, то можно сказать, что в России средний чек самый небольшой, поделилась она в ходе беседы в пресс-центре НСН.

«Путешествуя по России, туристы зачастую предпочитают останавливаться в трёхзвёздочных отелях. За рубежом путешественники предпочитают категорию четыре и пять звёзд. Бюджетные путешествия по России можно найти, включая и экскурсионные программы. Плюс по России мы можем выбрать транспорт», — отметила Руденко.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить