Эксперт по туризму Руденко назвала размер среднего чека отдыха в России в высокий сезон

Заместитель управляющего директора группы компаний «Слетать.ру» Юлия Руденко рассказала, что средний чек тура по России на период с середины апреля по конец сентября в 2023 году составляет 17 тыс. рублей.

Если смотреть по весенне-летнему периоду и сравнивать средние чеки, то можно сказать, что в России средний чек самый небольшой, поделилась она в ходе беседы в пресс-центре НСН.

«Путешествуя по России, туристы зачастую предпочитают останавливаться в трёхзвёздочных отелях. За рубежом путешественники предпочитают категорию четыре и пять звёзд. Бюджетные путешествия по России можно найти, включая и экскурсионные программы. Плюс по России мы можем выбрать транспорт», — отметила Руденко.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», в пресс-центре сервиса Туту.ру рассказали о лучших направлениях для зарубежных поездок в 2023 году.