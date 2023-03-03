В Подмосковье сдали на переработку 12 тысяч кубометров крупных отходов с начала года

Жители Московской области сдали на переработку около 12 тыс. кубометров крупных отходов с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказал глава МинЖКХ Антон Велиховский, в 2021 году на площадки «Мегабак» принесли около 52 тыс. кубометров отходов, в 2022 году — 85 тыс.

«Только за январь и февраль 2023 года собрано порядка 12 тыс. кубометров КГО, что свидетельствует о существенном росте популярности у жителей не только этого проекта, но и самой реформы обращения ТКО, реализуемой в Подмосковье с 2019 года», — отметил министр.

Площадки «Мегабак» размещены в 56 городских округах.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.