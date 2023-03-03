Путин ввёл особый порядок сделок с отдельной категорией ценных бумаг

Президент России Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг».

Отмечается, что Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретёнными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счёт в российском депозитарии.