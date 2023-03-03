В Приморье запустили конкурс для молодых журналистов
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
В состав жюри войдут журналисты, преподаватели профильных направлений подготовки вузов.
«Мы, как профессиональное сообщество, очень заинтересованы в том, чтобы в нашу профессию приходила талантливая молодёжь, которую необходимо выявлять на всей территории Приморского края и поддерживать», — заявил председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.
Церемония награждения лауреатов состоится в июне.
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