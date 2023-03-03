В Приморье запустили конкурс для молодых журналистов

В Приморском крае запустили конкурс «Золотое перо Приморья — Открытие» для молодых журналистов и блогеров.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В состав жюри войдут журналисты, преподаватели профильных направлений подготовки вузов.

«Мы, как профессиональное сообщество, очень заинтересованы в том, чтобы в нашу профессию приходила талантливая молодёжь, которую необходимо выявлять на всей территории Приморского края и поддерживать», — заявил председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Церемония награждения лауреатов состоится в июне.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.