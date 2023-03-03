Узнать больше

В Приморье запустили конкурс для молодых журналистов

Короткая ссылка
В Приморском крае запустили конкурс «Золотое перо Приморья — Открытие» для молодых журналистов и блогеров.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В состав жюри войдут журналисты, преподаватели профильных направлений подготовки вузов.

«Мы, как профессиональное сообщество, очень заинтересованы в том, чтобы в нашу профессию приходила талантливая молодёжь, которую необходимо выявлять на всей территории Приморского края и поддерживать», — заявил председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Церемония награждения лауреатов состоится в июне.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что «Движение первых» наращивает присутствие в регионах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить