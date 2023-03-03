РЭО предложил отказаться от бумажных стаканов в кофейнях и отелях

Российский экологический оператор предложил рестораторам, бариста и отельерам отказаться от одноразовых стаканчиков. Письмо с таким предложением направлено в Российскую ассоциацию бариста и Федерацию рестораторов и отельеров России.

Об этом сообщает телеканал «360».

«РЭО активно работает над развитием отрасли по обращению с отходами, минимизацией количества отходов в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Мы поддерживаем инициативы и кампании, нацеленные на переход к многоразовой таре для кофе и отказ от одноразовых бумажных стаканов», — прокомментировал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, если на год россияне откажутся от использования бумажных стаканов и перейдут на термокружки, это позволит сохранить 2,5 млн т древесины, почти 39 млрд л воды, а также сократить количество отходов на 292 тыс. т.

Ранее газета «Известия» сообщала, что РЭО выступил с инициативой законодательно запретить выбрасывать отходы в канализацию.