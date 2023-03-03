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Риелтор Никитина рассказала, что учитывать при аренде квартиры в Москве

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина рассказала, на что следует обратить внимание при аренде квартиры в Москве.
Риелтор Никитина рассказала, что учитывать при аренде квартиры в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с РИАМО она отметила, что при аренде квартир в Москве нужно соблюдать бдительность, внимательно соотносить цену и качество квартиры и отдавать предпочтение жилой недвижимости в новостройках.

Она также порекомендовала при выборе квартиры уделить внимание локации. 

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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