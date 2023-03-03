ТАСС: автомобиль Генпрокуратуры попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«В момент столкновения, предварительно, она ехала по выделенной полосе. В результате ДТП у иномарки сильно повреждена передняя часть, вероятно, столкновение было лобовым», — сказал собеседник агентства.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, три человека пострадали, по предварительной информации, в крупной аварии с участием пяти машин на Кутузовском проспекте.