ТАСС: автомобиль Генпрокуратуры попал в аварию на Кутузовском проспекте в Москве

Машина Toyota Camry, попавшая в массовое ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы, принадлежит Генпрокуратуре России.

Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В момент столкновения, предварительно, она ехала по выделенной полосе. В результате ДТП у иномарки сильно повреждена передняя часть, вероятно, столкновение было лобовым», — сказал собеседник агентства.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, три человека пострадали, по предварительной информации, в крупной аварии с участием пяти машин на Кутузовском проспекте.