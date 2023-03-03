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Риелтор Никитина перечислила самые бюджетные районы Москвы для аренды жилья

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент «Гильдии риелторов Москвы», член московского регионального отделения «Деловой России» Екатерина Никитина назвала районы Москвы с самыми высокими и самыми низкими ценами на аренду жилья.

«Самыми дешёвыми с точки зрения стоимости аренды жилой недвижимости районами в Москве являются Савелки, Старое Крюково и Матушкино. Здесь средний ежемесячный платёж за аренду однокомнатной квартиры ниже 30 тыс. рублей — 24,3, 27,3 и 28,1 тыс. рублей соответственно», — сказала Никитина в беседе с РИАМО.

Самыми дорогими традиционно остаются центральные районы столицы — Арбат, Хамовники, Дорогомилово.

Здесь стоимость аренды однокомнатной квартиры с мебелью и техникой начинается от 70 тыс. рублей в месяц, заключила Никитина.

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