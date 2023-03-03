В Самаре возбудили дело после видео со скоплением собак во дворе жилого дома
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru.
В СУ СК России по Самарской области сообщили, что в данном случае просматривается состав преступления по статье, связанной с выполнением работ и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства ЧП. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного колодца десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.