Росгвардия за время СВО нашла 130 опорных пунктов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Военнослужащие Росгвардии обнаружили на южном направлении более 130 опорных пунктов ВСУ и 700 боевиков за период проведения специальной военной операции.

«Расчётами беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют служебно-боевые задачи в Запорожской и Херсонской областях, за период специальной военной операции в результате воздушной оптико-электронной разведки обнаружено более 130 опорных и наблюдательных пунктов противника», — цитирует ТАСС сообщение.

Также росгвардейцам удалось вскрыть размещение 35 важных объектов ВСУ, обнаружить более 50 боевых бронированных машин, в том числе 11 танков, четыре РСЗО, свыше 100 единиц автомобильной техники и более 700 боевиков.