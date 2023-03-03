Узнать больше

Росгвардия за время СВО нашла 130 опорных пунктов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Короткая ссылка
Военнослужащие Росгвардии обнаружили на южном направлении более 130 опорных пунктов ВСУ и 700 боевиков за период проведения специальной военной операции.
Росгвардия за время СВО нашла 130 опорных пунктов ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
  • РИА Новости

«Расчётами беспилотных летательных аппаратов, которые выполняют служебно-боевые задачи в Запорожской и Херсонской областях, за период специальной военной операции в результате воздушной оптико-электронной разведки обнаружено более 130 опорных и наблюдательных пунктов противника», — цитирует ТАСС сообщение.

Также росгвардейцам удалось вскрыть размещение 35 важных объектов ВСУ, обнаружить более 50 боевых бронированных машин, в том числе 11 танков, четыре РСЗО, свыше 100 единиц автомобильной техники и более 700 боевиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить