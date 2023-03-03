Самолёт «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за приступа у пассажира

Рейс «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за приступа аппендицита у пассажира, заявил представитель АО Uzbekistan Airports.

«SU-233 Дели — Москва в 9:30 (7:30 мск) вынужденно сел в аэропорту Ташкента», — заявил собеседник РИА Новости.

По его словам, у гражданина Индии случился приступ аппендицита, из-за чего экипаж самолёта запросил посадку в Ташкенте. К самолёту выслали машину скорой помощи, пострадавшего госпитализировали.

Рейс продолжит полёт в Москву.

Ранее пассажирский самолёт авиакомпании Jetstar, направлявшийся из токийского аэропорта Нарита в Фукуоку, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Нагоя. Причиной посадки стало поступившее сообщение об угрозе взрыва.