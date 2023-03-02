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Экстренные службы проверяют информацию о взрыве в районе Коломны

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Экстренные службы выехали на место предполагаемого взрыва в Коломне, однако деталей случившегося пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

«Экстренные службы выехали на место», — сказали в администрации.

Там отметили, что звук взрыва был слышен в сельской части города за Москва-рекой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в настоящее время информация о взрыве в населённом пункте проверяется.

«В настоящее время на место происшествия для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб», — сообщили агентству.

28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.

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