Экстренные службы проверяют информацию о взрыве в районе Коломны

Экстренные службы выехали на место предполагаемого взрыва в Коломне, однако деталей случившегося пока нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

«Экстренные службы выехали на место», — сказали в администрации.

Там отметили, что звук взрыва был слышен в сельской части города за Москва-рекой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, в настоящее время информация о взрыве в населённом пункте проверяется.

«В настоящее время на место происшествия для проверки информации выехали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и экстренных служб», — сообщили агентству.

28 февраля губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что беспилотник упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна.