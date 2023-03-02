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В Калининградской области прошли учения с участием БРК «Бастион»

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На одном из полигонов Балтийского флота в Калининградской области прошли учения с участием береговых ракетных комплексов «Бастион».
В Калининградской области прошли учения с участием БРК «Бастион»
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Военнослужащие совершили марш и развернули БРК в указанном районе. Расчёты выполнили электронные пуски противокорабельных ракет «Оникс» по отряду кораблей условного противника, после чего скрытно сменили огневые позиции.

К манёврам привлекли 50 военнослужащих и до десяти единиц техники.

10 февраля в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы по морской цели в Атлантическом океане.

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