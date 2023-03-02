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В Челябинской области построят завод по переработке пластика

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Российский экологический оператор (РЭО) вложит 1,5 млрд рублей в строительство завода по переработке пластика в Челябинской области.
В Челябинской области построят завод по переработке пластика
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщает телеканал «360».

«Объект рециклинга полиэтилентерефталата будет построен на территории промышленного парка города Миасс в Челябинской области. Общий объём инвестиций в проект составит более 1,6 млрд рублей», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, завод сможет перерабатывать 600 млн пластиковых бутылок, а полученное сырьё — продавать.

«Это отличный пример того, как работает экономика замкнутого цикла», — добавил Буцаев.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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