В Челябинской области построят завод по переработке пластика
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Объект рециклинга полиэтилентерефталата будет построен на территории промышленного парка города Миасс в Челябинской области. Общий объём инвестиций в проект составит более 1,6 млрд рублей», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, завод сможет перерабатывать 600 млн пластиковых бутылок, а полученное сырьё — продавать.
«Это отличный пример того, как работает экономика замкнутого цикла», — добавил Буцаев.
Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.