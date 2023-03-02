ФСБ задержала мужчину, планировавшего поджог военкомата в Новоуральске

ФСБ задержала мужчину, который планировал поджог военкомата в городе Новоуральске Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба регионального УФСБ.

«При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что в доме у задержанного обнаружены три самодельных зажигательных устройства. Кроме того, найдены предназначенные для их изготовления вещества.

В конце января суд в Ханты-Мансийском округе (ХМАО) приговорил мужчину к 12 годам колонии за поджог военкомата, квалифицировав его действия как теракт.