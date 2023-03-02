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Жители Ростовской области могут стать волонтёрами парада Победы на Красной площади

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Жители Ростовской области могут стать волонтёрами парада Победы, который пройдёт на Красной площади в Москве.
Жители Ростовской области могут стать волонтёрами парада Победы на Красной площади
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Принять участие в параде могут жители от 18 до 35 лет. Заявки на конкурс «После Победы» принимаются до 20 марта.

Волонтёры также потребуются для организации «Бессмертного полка» в Москве и для помощи в проведении мероприятий в других городах России.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

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