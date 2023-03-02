Жители Ростовской области могут стать волонтёрами парада Победы на Красной площади
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Принять участие в параде могут жители от 18 до 35 лет. Заявки на конкурс «После Победы» принимаются до 20 марта.
Волонтёры также потребуются для организации «Бессмертного полка» в Москве и для помощи в проведении мероприятий в других городах России.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове прошла церемония перезахоронения останков бойца Красной армии Николая Чагаева, погибшего в годы Великой Отечественной войны.