В Симферополе создадут «IT-куб» для детей
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал регионального правительства.
Центр должен открыться к началу учебного года 2023/2024.
На его оснащение из федерального центра направлено 20,1 млн рублей в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».
Педагоги центра будут проводить занятия для школьников по шести направлениям, среди которых «Программирование роботов» и «Основы алгоритмики и логики».
Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.