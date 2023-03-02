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В Симферополе создадут «IT-куб» для детей

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На базе Станции юных техников в Симферополе создадут «IT-куб» — центр цифрового образования детей.
В Симферополе создадут «IT-куб» для детей
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на портал регионального правительства.

Центр должен открыться к началу учебного года 2023/2024.

На его оснащение из федерального центра направлено 20,1 млн рублей в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Педагоги центра будут проводить занятия для школьников по шести направлениям, среди которых «Программирование роботов» и «Основы алгоритмики и логики».

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.

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