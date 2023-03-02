Правительство Тульской области назвало падение БПЛА одной из версий взрыва в регионе

Одной из версий взрыва в Киреевском районе Тульской области является падение беспилотника.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

«На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Одной из версий происшествия является падение БПЛА», — говорится в сообщении.

Ранее власти Тульской области подтвердили обнаружение воронки от взрыва у посёлка Берёзовский в Киреевском районе.