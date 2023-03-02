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В Подмосковье напомнили об изменениях в правилах противопожарной безопасности

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В Московской области изменения в правилах противопожарной безопасности вступили в силу с 1 марта.
В Подмосковье напомнили об изменениях в правилах противопожарной безопасности
  • Gettyimages.ru
  • © Chayapon Bootboonneam / EyeEm

Об этом сообщает телеканал «360».

«Важный момент для лесного хозяйства — изменились требования в части ширины противопожарной преграды: ширина минерализованной полосы, отделяющей лес от используемой прилегающей к нему территории, увеличена с 0,5 м до 1,4 м», — прокомментировал курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Кроме того, владельцы, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, которая прилегает к лесу, должны расчистить её.

С 8 июня 2022 года увеличены штрафы за пожары: от 15 тыс. до 30 тыс. рублей — для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 тыс. до 400 тыс. рублей — для юридических лиц.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.

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