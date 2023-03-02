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Набиуллина сообщила о сохранении валютных ограничений в России

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В России в будущем сохранятся ограничения на движение капитала и валютные ограничения, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина сообщила о сохранении валютных ограничений в России
  • Gettyimages.ru
  • © Ilya Moskovets / EyeEm

Она подчеркнула, что эти меры были необходимы для стабилизации ситуации. 

«В течение года вы видели, как мы их, многие из них, либо смягчали, либо отменяли. Но в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждём, ограничения будут сохраняться», — цитирует главу российского регулятора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что действующие в России ограничения на снятие иностранной наличной валюты будут продлены после 9 марта.

Так, населению по-прежнему можно будет снимать со своих счетов или вкладов, а также вывозить за границу не больше $10 тыс. В то же время кредитные организации будут продавать гражданам только те доллары и евро, которые поступили в банковские кассы после 9 апреля 2022 года.

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