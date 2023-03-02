Набиуллина сообщила о сохранении валютных ограничений в России

В России в будущем сохранятся ограничения на движение капитала и валютные ограничения, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что эти меры были необходимы для стабилизации ситуации.

«В течение года вы видели, как мы их, многие из них, либо смягчали, либо отменяли. Но в будущем, так как принципиальных внешних изменений мы не ждём, ограничения будут сохраняться», — цитирует главу российского регулятора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что действующие в России ограничения на снятие иностранной наличной валюты будут продлены после 9 марта.

Так, населению по-прежнему можно будет снимать со своих счетов или вкладов, а также вывозить за границу не больше $10 тыс. В то же время кредитные организации будут продавать гражданам только те доллары и евро, которые поступили в банковские кассы после 9 апреля 2022 года.