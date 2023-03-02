Глава Росприроднадзора Радионова отметила ответственное отношение бизнеса к природе

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что российский бизнес стал относиться более ответственно к сохранению окружающей среды и чаще признавать факты причинённого ущерба.

В эксклюзивном интервью НТВ она рассказала, что суммы штрафов для бизнеса остались на том же уровне.

«Если в 2021 году мы собрали примерно 1 млрд рублей, то в 2022-м это было чуть меньше 500 млн рублей… Чем богаче наши поднадзорные, тем больше мы рассчитываем на то, что они потратят деньги на природоохранные мероприятия… Мораторий объявлен, мы всем даём возможность исправиться, всем даём возможность себя проанализировать», — сообщила Радионова.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию в Турции.