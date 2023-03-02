Депутаты Госдумы приняли закон о создании ОЭЗ на Курилах

Государственная дума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, изначально документ был направлен на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним российских территориях, однако во втором чтении документ дополнили поправками.

Уточняется, что изменения коснулись вопроса создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года.

Ранее НСН сообщала, что производство новых систем бесперебойного питания запустили в ОЭЗ Москвы.