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Депутаты Госдумы приняли закон о создании ОЭЗ на Курилах

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Государственная дума приняла закон, предусматривающий создание особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.
Депутаты Госдумы приняли закон о создании ОЭЗ на Курилах
  • globallookpress.com
  • © Sergey Frolov/Danita Delimont

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, изначально документ был направлен на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним российских территориях, однако во втором чтении документ дополнили поправками.

Уточняется, что изменения коснулись вопроса создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года.

Ранее НСН сообщала, что производство новых систем бесперебойного питания запустили в ОЭЗ Москвы.

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