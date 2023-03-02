Депутаты Госдумы приняли закон о создании ОЭЗ на Курилах
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Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает агентство, изначально документ был направлен на гармонизацию российского законодательства с нормами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о применении процедур свободной таможенной зоны (СТЗ) в особых, свободных, специальных экономических зонах и на приравненных к ним российских территориях, однако во втором чтении документ дополнили поправками.
Уточняется, что изменения коснулись вопроса создания ОЭЗ на территориях Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов Сахалинской области. ОЭЗ будет функционировать до конца 2046 года.
Ранее НСН сообщала, что производство новых систем бесперебойного питания запустили в ОЭЗ Москвы.