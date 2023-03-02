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В ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей о новом виде мошенничества

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали о новом виде мошенничества.
В ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей о новом виде мошенничества
  • РИА Новости

По словам сотрудников ведомства, злоумышленники представляются спасателями и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную, пишет neva.today.

Например, в Москве их продают от 5 тыс. рублей, притом что средняя цена устройства около 500 рублей.

В МЧС также обратили внимание граждан, что реальные сотрудники ведомства не занимаются продажей средств по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее Newinform сообщал, что в Иркутской области полиция пресекла деятельность двух незаконных майнинговых ферм.

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