В ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей о новом виде мошенничества

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказали о новом виде мошенничества.

По словам сотрудников ведомства, злоумышленники представляются спасателями и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную, пишет neva.today.

Например, в Москве их продают от 5 тыс. рублей, притом что средняя цена устройства около 500 рублей.

В МЧС также обратили внимание граждан, что реальные сотрудники ведомства не занимаются продажей средств по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее Newinform сообщал, что в Иркутской области полиция пресекла деятельность двух незаконных майнинговых ферм.