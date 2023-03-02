Узнать больше

Мирный житель Курской области погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Короткая ссылка
Двое мужчин получили ранения при обстреле Курской области со стороны ВСУ, один из них скончался до приезда скорой помощи, заявил губернатор региона Роман Старовойт.
Мирный житель Курской области погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил он.

Второго, по словам Старовойта, госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу посёлок Тёткино в Курской области.

До этого украинские военные обстреляли бригаду строителей в Суджанском районе региона. Один человек погиб, ещё один получил ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить