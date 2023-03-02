Мирный житель Курской области погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ
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«В посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил он.
Второго, по словам Старовойта, госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу посёлок Тёткино в Курской области.
До этого украинские военные обстреляли бригаду строителей в Суджанском районе региона. Один человек погиб, ещё один получил ранения.