Мирный житель Курской области погиб при обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Двое мужчин получили ранения при обстреле Курской области со стороны ВСУ, один из них скончался до приезда скорой помощи, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«В посёлке Тёткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — сообщил он.

Второго, по словам Старовойта, госпитализировали с ранениями средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВСУ подвергли обстрелу посёлок Тёткино в Курской области.

До этого украинские военные обстреляли бригаду строителей в Суджанском районе региона. Один человек погиб, ещё один получил ранения.