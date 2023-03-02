В Москве рассказали о реализации 25 проектов по развитию территорий бывших промзон

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реализуют 25 проектов.

Об этом пишет kp.ru.

«Городские операторы и инвесторы реализуют 25 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых возводят жилую, общественно-деловую и производственную недвижимость. Пять из них предполагают также строительство семи спортивных объектов общей площадью 45,5 тыс. кв. м на севере, северо-востоке, западе, юге и юго-востоке столицы», — прокомментировал Ефимов.

В частности, на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе инвестор построит спортивный кластер из трёх сооружений общей площадью 21,2 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).