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В Москве рассказали о реализации 25 проектов по развитию территорий бывших промзон

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реализуют 25 проектов.
В Москве рассказали о реализации 25 проектов по развитию территорий бывших промзон
  • Gettyimages.ru
  • © Elena Levchenko / EyeEm

Об этом пишет kp.ru.

«Городские операторы и инвесторы реализуют 25 проектов комплексного развития территорий, в рамках которых возводят жилую, общественно-деловую и производственную недвижимость. Пять из них предполагают также строительство семи спортивных объектов общей площадью 45,5 тыс. кв. м на севере, северо-востоке, западе, юге и юго-востоке столицы», — прокомментировал Ефимов.

В частности, на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе инвестор построит спортивный кластер из трёх сооружений общей площадью 21,2 тыс. кв. м.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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