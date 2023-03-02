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Финансовый эксперт Лашко дал совет при покупке вторичного жилья тщательно проверять документы

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Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал, на что нужно обращать внимание перед приобретением недвижимости на вторичном рынке.
Финансовый эксперт Лашко дал совет при покупке вторичного жилья тщательно проверять документы
  • РИА Новости

«В первую очередь запросите у продавца правоустанавливающие документы, которые подтверждают его право собственности на квартиру. Это может быть свидетельство о наследстве, договор дарения, долевого участия, купли-продажи, переуступки», — объяснил специалист в разговоре с «Известиями».

Необходимо проверить, не было ли рассрочки или ипотеки при покупке квартиры, то есть убедиться, что расчёт за объект продавец произвёл полностью, отметил Лашко.

Если недвижимость находится в залоге или на неё наложен арест, сделка купли-продажи будет приостановлена до момента снятия ограничения, предупредил эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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