В Подмосковье запустили новые экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие»

В Московской области создали новые экскурсии для участников проекта «Активное долголетие».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Этой весной участников проекта ждут новые экскурсии и возобновление занятий на свежем воздухе», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В частности, можно посетить музей-заповедник «Архангельское», усадьбу Я.В. Брюса, музей космонавта Быковского и другие места.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».