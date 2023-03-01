В Подмосковье запустили новые экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Этой весной участников проекта ждут новые экскурсии и возобновление занятий на свежем воздухе», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
В частности, можно посетить музей-заповедник «Архангельское», усадьбу Я.В. Брюса, музей космонавта Быковского и другие места.
Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».