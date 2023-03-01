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В Подмосковье запустили новые экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие»

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В Московской области создали новые экскурсии для участников проекта «Активное долголетие».
В Подмосковье запустили новые экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Этой весной участников проекта ждут новые экскурсии и возобновление занятий на свежем воздухе», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

В частности, можно посетить музей-заповедник «Архангельское», усадьбу Я.В. Брюса, музей космонавта Быковского и другие места.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

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