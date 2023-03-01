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Специалист Моженков высказался о перспективах иранского автопрома в России

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Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков рассказал о возможных перспективах иранского автопрома в России.
Специалист Моженков высказался о перспективах иранского автопрома в России
  • РИА Новости

«Иранская продукция вполне может составить конкуренцию отечественному автопрому и некоторым китайским моделям. Чем больше рынок наполняется, тем лучше для покупателя. Считаю, что будущее за азиатскими и российскими производителями», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, даже после продолжительного снижения в 2022 году на отечественном рынке было продано 1,6—1,7 млн автомобилей, что довольно много.

«Когда новая компания приходит на рынок, её задача — как можно больше представить и продать своего продукта. На дальнейшую цену повлияет качество автомобилей, спрос у потребителей, сервис, поставки запчастей», — добавил Моженков.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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