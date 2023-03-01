Автоэксперт Лыткин прокомментировал изменения в ПДД

Главный эксперт национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин прокомментировал нововведения в Правила дорожного движения.

«Я советую всем автомобилистам внимательно изучить список нововведений, потому что там есть такие нюансы, с которыми могут сталкиваться водители ежедневно, например изменение в ПДД по круговому движению», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в новых правилах появились цветовые различия между знаками платной и бесплатной парковки.

«Поэтому, если вы не уверены, можно ли здесь парковаться и будет ли парковка платной, то лучше пока такие места избегать», — посоветовал Лыткин.

Он также отметил, что мобильные средства передвижения теперь нормативно закреплены на дороге.

«Потому что электросамокаты стали актуальны, имеют коммерческий успех и спрос населения», — заключил эксперт.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.