Автоэксперт Лыткин прокомментировал изменения в ПДД
- РИА Новости
«Я советую всем автомобилистам внимательно изучить список нововведений, потому что там есть такие нюансы, с которыми могут сталкиваться водители ежедневно, например изменение в ПДД по круговому движению», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, в новых правилах появились цветовые различия между знаками платной и бесплатной парковки.
«Поэтому, если вы не уверены, можно ли здесь парковаться и будет ли парковка платной, то лучше пока такие места избегать», — посоветовал Лыткин.
Он также отметил, что мобильные средства передвижения теперь нормативно закреплены на дороге.
«Потому что электросамокаты стали актуальны, имеют коммерческий успех и спрос населения», — заключил эксперт.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.