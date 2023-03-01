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В Архангельской области построят три объекта ТКО до конца 2024 года

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В Архангельской области построят три мусороперерабатывающих завода до конца 2024 года.
В Архангельской области построят три объекта ТКО до конца 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Инвестиции в них оцениваются более чем в 6,7 млрд рублей. В Котласском районе ожидается выход на стройку в марте этого года после заключения договора подряда. Объект создаётся в том числе за счёт субсидии на выплату капитального гранта от региона инвестору, из федерального бюджета уже предоставлено 1,2 млрд рублей», — заявил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Ещё два объекта ТКО появятся в Няндомском и Холмогорском районах.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки в Кировской области потратят более 2 млрд рублей.

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