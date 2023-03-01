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Депутат Толмачёв прокомментировал инициативы по поддержке молодых учёных

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Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал законопроект о государственной поддержке молодых учёных.
Депутат Толмачёв прокомментировал инициативы по поддержке молодых учёных
  • РИА Новости

«Во вторник, 28 февраля, в Госдуме мы рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о государственной поддержке молодых учёных. Во-первых, привели в соответствие возраст «молодёжи» и «молодых учёных», — цитирует парламентария ФАН.

По словам Толмачёва, теперь у молодых учёных будет доступ к множеству федеральных и региональных программ поддержки.

«Некоторые уже действуют, например правительство Московской области помогает молодым учёным приобрести жильё. Всё это — для того, чтобы молодые учёные видели: на Родине у них много возможностей и перспектив для развития как исследователей, государство работает, чтобы им комфортно было заниматься наукой», — отметил депутат.

Как добавил Толмачёв, это хорошо и для исследований, и для промышленности.

Ранее газета «Взгляд» передавала, что сообщество учёных «Лидеров России» объявило о новых планах.

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