В Петербурге создали беспроводную зарядку для электромобилей

В Санкт-Петербурге разработали беспроводную зарядку для электромобилей.

Об этом сообщает ОТР.

Мощность устройства — 11 киловатт. Передатчик может быть скрыт под дорожным полотном, принимающее устройство — на кузове машины.

«Передатчик формирует электромагнитное поле, и посредством его энергия переносится в приёмник», — сказала Полина Капитанова, научный руководитель проекта, старший научный сотрудник Нового физтеха ИТМО.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.