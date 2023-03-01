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В Петербурге создали беспроводную зарядку для электромобилей

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В Санкт-Петербурге разработали беспроводную зарядку для электромобилей.
В Петербурге создали беспроводную зарядку для электромобилей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

Мощность устройства — 11 киловатт. Передатчик может быть скрыт под дорожным полотном, принимающее устройство — на кузове машины.

«Передатчик формирует электромагнитное поле, и посредством его энергия переносится в приёмник», — сказала Полина Капитанова, научный руководитель проекта, старший научный сотрудник Нового физтеха ИТМО.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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