Власти рассказали о посещаемости парков Московской области

Жители и гости Московской области посетили парки региона около 11 млн раз в течение зимы.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на вице-губернатора Ирину Каклюгину.

В регионе работает более 180 парков. Самыми посещаемыми стали химкинские парк культуры и отдыха имени Толстого и «Экоберег». Каждый из них посетили около 390 тыс. раз.

На третьем месте — Центральный парк в Пушкинском округе (более 384 тыс. посещений).

Ранее «Радио 1» сообщало, что масленичные гулянья в парках Московской области посетили более 100 тыс. жителей и гостей региона.