В рамках проекта «Мама онлайн» в Москве запустили образовательный курс

В рамках проекта «Мама онлайн» в Москве разработали образовательный курс.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

Программа рассчитана на женщин, планирующих открыть собственное дело. Курс состоит из четырёх вебинаров и одного очного практического занятия.

Практический семинар состоится 17 марта в павильоне «Арт. Техноград».

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что рост доходов в России можно связать с дополнительными выплатами и мерами социальной поддержки.