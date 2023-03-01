Автоэксперт Соколов посоветовал не использовать абразивные средства при уборке в машине

Эксперт онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Максим Соколов дал советы по проведению уборки в автомобиле.

«Уборка автомобиля включает в себя чистку снаружи и внутри машины. Снаружи необходимо сбить грязь, нанести моющее средство, дать ему подействовать согласно инструкции по использованию. Далее оно смывается, начиная с крыши. Затем автовладелец, как правило, протирает кузов тряпкой из микрофибры», — рассказал он в беседе с Life.ru.

По его словам, из салона и багажника необходимо достать коврики и убрать мусор, пропылесосить пространство, протереть стёкла изнутри, очистить пластиковые панели.

«Полезно нанести на капот специальный воск, который будет отталкивать влагу. Часто после долгой эксплуатации возникает скрип в дверях. Избавиться от него поможет силиконовая смазка», — отметил Соколов.

Как считает эксперт, не стоит использовать абразивные моющие средства, а также слишком горячую или холодную воду.

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