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Автоэксперт Васильев разъяснил изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением

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Автомобильный эксперт Егор Васильев прокомментировал изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением.
Автоэксперт Васильев разъяснил изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением
  • РИА Новости

«По большому счёту принципиально ничего не поменялось. Просто в новой редакции ПДД проезд перекрёстка с круговым движением стал более разнообразным. Если перед перекрёстком расположен знак 4.3 «Круговое движение», то при выезде на него вы должны уступить дорогу тем, кто находится на круге», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если перед таким перекрёстком стоит знак 2.1 «Главная дорога», то преимуществом обладает уже сам автомобилист.

Как отметил Васильев, такое дополнение ПДД позволит оптимизировать дорожную сеть.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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