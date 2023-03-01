Автоэксперт Васильев разъяснил изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением

Автомобильный эксперт Егор Васильев прокомментировал изменения в правилах проезда по перекрёсткам с круговым движением.

«По большому счёту принципиально ничего не поменялось. Просто в новой редакции ПДД проезд перекрёстка с круговым движением стал более разнообразным. Если перед перекрёстком расположен знак 4.3 «Круговое движение», то при выезде на него вы должны уступить дорогу тем, кто находится на круге», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, если перед таким перекрёстком стоит знак 2.1 «Главная дорога», то преимуществом обладает уже сам автомобилист.

Как отметил Васильев, такое дополнение ПДД позволит оптимизировать дорожную сеть.

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