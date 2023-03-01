«Волонтёры Победы» открыли набор добровольцев для участия в мероприятиях Дня Победы
- РИА Новости
Об этом она сказала на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».
По её словам, в этом году будет подготовлено рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек.
Занко также напомнила, что волонтёром может стать каждый гражданин старше 18 лет, который зарегистрируется на сайте «Волонтёры Победы» и пройдёт специальное обучение.
В декабре прошлого года сообщалось, что, согласно данным столичной мэрии, в волонтёрском движении Москвы насчитывается около 1250 добровольцев в возрасте от 55 лет. Старшему из них исполнилось 84 года.