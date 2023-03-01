«Волонтёры Победы» открыли набор добровольцев для участия в мероприятиях Дня Победы

Набор волонтёров для мероприятий Дня Победы открыт, заявила председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Об этом она сказала на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

По её словам, в этом году будет подготовлено рекордное число добровольцев — 200 тыс. человек.

Занко также напомнила, что волонтёром может стать каждый гражданин старше 18 лет, который зарегистрируется на сайте «Волонтёры Победы» и пройдёт специальное обучение.

В декабре прошлого года сообщалось, что, согласно данным столичной мэрии, в волонтёрском движении Москвы насчитывается около 1250 добровольцев в возрасте от 55 лет. Старшему из них исполнилось 84 года.