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Специалист Лакустова разъяснила новые правила разведения огня на загородных участках

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Директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова прокомментировала новые правила разведения огня на загородных участках.
Специалист Лакустова разъяснила новые правила разведения огня на загородных участках
  • РИА Новости

«Защитная зона, то есть место, где не должно быть сухой травы, легко воспламеняющихся жидкостей и предметов, составляет не менее 5 м. Жарить шашлыки в мангалах можно на расстоянии 5 м от строений. Эти нововведения порадуют владельцев небольших участков», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, разумный подход и установление адекватных нормативов призвано сократить число пожаров.

Как отметила эксперт, не стоит забывать о правилах безопасности.

«Не разводите костры прямо на земле, тем более на траве. Обязательно должна быть выкопана яма в земле. Либо делайте это в специальной бочке или на мангале. Не забывайте про защитную зону. Всегда следите за огнём и держите поблизости ёмкость с водой, чтобы в случае непредвиденной ситуации быстро погасить огонь», — добавила Лакустова.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.

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