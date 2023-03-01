Собянин: БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БКЛ улучшила транспортное обслуживание 15 млн жителей столицы и Подмосковья.

«Главные преимущества БКЛ: улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Москвы и Московской области; уже сегодня с БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций метро, 3 — на МЦК, 8 — на МЦД-1 и МЦД-2; пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день», — написал он в Telegram.

Собянин также отметил, что для обслуживания линии создано больше 6 тысяч рабочих мест.

Ранее портал kp.ru со ссылкой на пресс-службу Дептранса сообщал, что к открытию новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена будет оптимизировано 12 наземных маршрутов и создан один новый.