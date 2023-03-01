В Кремле заявили, что годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят

Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят, но ещё рано говорить о формате мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока ещё всё-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.