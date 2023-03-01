Узнать больше

В Кремле заявили, что годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят

Короткая ссылка
Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят, но ещё рано говорить о формате мероприятий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят
  • РИА Новости

«В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока ещё всё-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем», — цитирует его ТАСС.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить