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Песков прокомментировал инцидент с украинским флагом в РУДН

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием флага Украины в РУДН.
Песков прокомментировал инцидент с украинским флагом в РУДН
  • РИА Новости

«В любом случае сейчас для нас всё-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведём специальную военную операцию», — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.

По его словам, нужно выяснить детали произошедшего.

Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство назначило служебную проверку в РУДН по факту появления в сети информации, что в университете разместили флаги Украины напротив поздравлений с Днём защитника Отечества. 

Отмечается, что по результатам проверки виновные будут наказаны.

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