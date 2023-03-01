Песков прокомментировал инцидент с украинским флагом в РУДН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с вывешиванием флага Украины в РУДН.

«В любом случае сейчас для нас всё-таки главным образом это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и с которым сейчас мы воюем, против которого мы ведём специальную военную операцию», — сказал Песков, добавив, что нельзя от этого абстрагироваться.

По его словам, нужно выяснить детали произошедшего.

Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что ведомство назначило служебную проверку в РУДН по факту появления в сети информации, что в университете разместили флаги Украины напротив поздравлений с Днём защитника Отечества.

Отмечается, что по результатам проверки виновные будут наказаны.