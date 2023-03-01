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Источник: в России могут заблокировать американский музыкальный сервис Last.fm

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В России могут заблокировать американский музыкальный сервис Last.fm.
Источник: в России могут заблокировать американский музыкальный сервис Last.fm
  • Gettyimages.ru

По данным источника RT, знакомого с ситуацией, руководство платформы уже не раз игнорировало требования Роскомнадзора об удалении треков, дискредитирующих СВО и российскую армию.

Если в ближайшее время указанные материалы не будут удалены, то сервису могут назначить штраф до 4 млн рублей или полностью заблокировать его в России (как сайт, так и приложения в Google Play и App Store).

Отмечается, что ежемесячно ресурс используют около 1 млн российских пользователей, он существенно уступает по популярности музыкальным платформам «Яндекса» и VK.

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