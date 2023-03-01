Skyeng оштрафовали за незаконную обработку персональных данных

Мировой суд в Москве оштрафовал школу Skyeng на 60 тыс. рублей в связи с нарушением закона о персональных данных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом установлена виновность школы Skyeng по ч. 1 ст. 13.11 КоАП (обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации), компании назначен штраф в размере 60 тыс. рублей», — сказали в суде.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что Минцифры России готовит к внесению в Госдуму законопроект о взимании штрафов с частных компаний за утечку персональных данных сотрудников.