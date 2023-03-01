Патрушев: мир сейчас решает, отстаивать свободу выбора или покориться Западу
- РИА Новости
Об этом он заявил в ходе российско-венесуэльских консультаций по безопасности, которые прошли в республике.
«В вашем родном языке, испанском, есть такое выражение — «момент истины». Раньше оно относилось к корриде, когда решалось, кто победит, бык или матадор... Весь мир, все суверенные государства переживают момент истины, когда нужно сделать выбор: отстаивать свободу выбора пути развития, свои ценности и самобытность или покориться диктату так называемого коллективного Запада во главе с США», — цитирует его «Российская газета».
Ранее сообщалось, что Патрушев в Каракасе провёл встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.